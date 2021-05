Wir freuen uns, dass Du Dir Zeit nimmst und Dir über die Zukunft der ARD Gedanken machst. Hier hast Du die Möglichkeit, Dich in den verschiedenen Themenräumen und bei unseren Live-Diskussionen mit den anderen Nutzer:innen und den ARD-Themenpat:innen über Deine Ideen und Wünsche für eine ARD der Zukunft auszutauschen. Was fehlt Dir im Angebot der ARD? Was sollte die ARD in Zukunft anpacken? Das sind nur zwei von zahlreichen Fragen, über die Du in den verschiedenen Themenräumen mitreden kannst. Wir freuen uns auf Deine Ideen und Wünsche!

Diese Online-Beteiligung ist nur ein Bestandteil in einem größeren Prozess – alles Weitere dazu unter: